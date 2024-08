Deine Vorteile im Überblick

Portfolio selbst managen, bei geringem Zeitaufwand

Als Einsteiger oder erfahrener Anleger kümmerst du dich mit den Handelssystemen mit wenigen Minuten am Tag aktiv um dein Portfolio – ohne selbst in die Analyse einzusteigen.

Systematisch Investieren

Triff neutrale Entscheidungen abseits menschlicher Impulse mit Hilfe der vordefinierten System-Algorithmen oder komm durch den Impuls der Handelssysteme in den Handel mit Wertpapieren.

Schnelle Reaktion auf den Markt

Reagiere schnell auf die vom System als relevant eingestuften Marktbewegungen und nutze so Chancen für dein Portfolio.

100% Transparenz

Die Handelssignale werden vor Börseneröffnung veröffentlicht und sind tagesgültig.

Chance oder Invest – welches System nutzt du für dein Anlageziel?

Beim System "Chance" liegt der Fokus auf Trading, beim System "Invest" auf Investieren. Je nach Paket werden alle Aktien aus dem DAX® oder HDAX® täglich im Hintergrund analysiert.

Die „Chance“-Systeme

Du handelst aktiv und regelmäßig.

Du möchtest schnell und neutral Entscheidungen treffen - ohne lange Recherche.

Dir sind die Chancen aber auch Risiken an der Börse bewusst.

Das offensive Chance System kann überdurchschnittliche Renditen erzielen, geht aber auch Marktschwankungen nach unten mit.

Die Haltedauer bei den kurzfristigen Trades ist ca. 1-3 Wochen.

Die „Invest“-Systeme

Deine Anlagestrategie setzt auf mittel- bis langfristige Börsen-Investments.

Du möchtest nicht täglich in dein Portfolio schauen und 1-2 Aktienkäufe bzw. -verkäufe pro Monat reichen dir.

Mit den Invest-Systemen kann eine systematische Outperformance des entsprechenden Aktienindex erreicht werden, es sind aber auch mal schlechtere Jahre möglich.

Die Haltedauer einer Aktie ist im Schnitt ca. 180 Tage.

Vergleiche die Handelssysteme

Die Handelssysteme, eine Kooperation von onvista und Quantmade, finden für dich, automatisiert und ohne dein Zutun, passende Kauf- und Verkaufschancen! Dazu werden jeden Tag systematisch Aktien aus dem DAX® und HDAX® durchsucht und attraktive Einstiegschancen berechnet. Die Systeme reagieren aktiv auf Marktschwankungen, berechnen Risiken sowie optimale Kauf- und Verkaufspunkte für dich.

Chance 40 Chance 100 Invest 40 Invest 100 Anlegertyp Trader Trader Investor Investor Strategie Offensiv Offensiv Langfristig Langfristig Aktien-Index DAX® HDAX® DAX® HDAX® Aktien-Auswahl Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Empfohlenes Kapital 20.000 € 40.000 € 15.000 € 30.000 € Maximale Positionen 5 10 15 30 Mittlere Rendite pro Jahr* (%) 16,2 18,1 8,0 13,6 Sharpe Ratio 1,0 1,2 0,8 1,0 Sortino Ratio 1,5 1,9 1,3 1,7 Alpha 9,2 14,5 6,7 9,7 Beta 0,4 0,6 0,5 0,6

*Kennzahlenberechnung: Die Berechnung der Kennzahlen wurde mit historischen Kursdaten über den maximalen Zeitraum von 01.01.2004 bis 31.12.2023 durchgeführt. Disclaimer: https://quantmade.com/de/terms-of-use

Deine Fragen, unsere Antworten

Für wen eignet sich das Handelssystem?

Die Handelssysteme können von Anfängern bis zu erfahrenen Tradern und Investoren genutzt werden. Diese Systeme werden auch von Family Offices und Managed Accounts genutzt.

Wie erhalte ich ein Kaufsignal?

Wenn ein Handelssystem für eine Aktie aus dem DAX® oder HDAX® ein Kaufsignal generiert, wird dieses im my onvista-Bereich mit entsprechendem Hinweis für den Order-Typ angezeigt. Es gibt nicht zwingend jeden Tag Kaufsignale.

Ist das Kauflimit erreicht, wird diese Position ins virtuelle Depot von Quantmade, das im Hintergrund läuft, aufgenommen. Wenn du allen Kauf- und Verkaufssignalen folgst, hast du die gleichen Positionen auch in deinem echten Depot.

Wann erhalte ich ein Verkaufssignal?

Wenn eine Aktie nach Erreichen des Kauflimits am Handelstag gekauft wurde (es somit ins virtuelle und/oder echte Depot aufgenommen wurde), erhältst du bei den Chance-Systemen für den nächsten Tag ein Verkaufssignal. Das bedeutet, das der Kurs zum Verkauf der Position berechnet wurde. Dieser kann dann als Limit Sell Order im eigenen Depot eingestellt werden. Falls der Kurs am nächsten Tag erreicht wird, wird die Position wieder verkauft. Es kann aber auch sein, dass es einige Tage oder Wochen dauert, bis das Verkaufslimit erreicht wird. Wichtig: Es gibt kein Verkaufssignal am gleichen Tag!

Verkaufssignale beim Invest-System werden dann angezeigt, wenn sie entstehen.

Damit du das Verkaufssignal sofort siehst, erhältst du neben der Info im myonvista-Bereich auch eine E-Mail-Benachrichtigung.

Wie kann ich die Handelssysteme testen?

Du kannst jedes der 4 Handelssystem 15 Tage kostenfrei testen. Klicke dazu auf den „Jetzt bestellen“ Button und gebe deine Bestelldaten ein. Kündigst du vor Ablauf der Testphase entstehen keine Kosten.

Wie ist die Kündigungsfrist?

Alle unsere Handelssysteme sind im Monatsabo jederzeit monatlich in deinem my onvista-Bereich unter "Einstellungen" kündbar. Beim Jahresabo solltest du spätestens 1 Monat vor Ablauf des Abos kündigen.

Wenn du dein Vermögen mit dem Handelssystem aufbauen möchtest, solltest du es nicht nur ein paar Monate nutzen. Denn attraktive Renditen kommen meistens erst durch ein konsequentes, längeres Vorgehen zustande. Im Jahresabo sparst du dir 2 Monatsraten.

Sind in der Performance die Handelskosten (Transaktionsgebühren) eines Brokers enthalten?

Nein, da die Transaktionsgebühren von Broker zu Broker variieren, sind keine Transaktionsgebühren in die Berechnung der Performance inkludiert.

Wo sehe ich Informationen zur Performance der Handelssysteme?

Wir haben alle relevanten Kennzahlen und die Performance der Handelssysteme auf unserer Übersichtsseite transparent für dich aufgelistet. Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert.

Welche Analysedaten erhalte ich genau?

Die innovativen, algorithmischen Handelssysteme analysieren täglich sämtliche Aktien aus DAX®, MDAX® und TecDAX® (die Top 100 Werte Deutschlands), um dir nur die vielversprechendsten Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bei jedem neuen Kauf- oder Verkaufssignal erhältst du exakte Angaben zu Preis, Ordertyp und Gültigkeit direkt in deinem my onvista-Bereich.

Welche Risikoabsicherung gibt es?

Beim „Chance“-System laufen im Hintergrund Positions-, Risiko- und Stop-Management – ohne eigenen Aufwand.

Was bedeuten Sharpe & Sortino Ratio?

Der Sharpe Ratio zeigt die Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz ins Verhältnis zur Volatilität – einem Maß für das Risiko. Je höher der Wert des Sharpe-Ratios, desto besser war die Wertentwicklung im Vergleich zur risikolosen Anlage.

Beim Sortino Ratio wird – im Gegensatz zum Sharpe Ratio – nur der Teil der Volatilität berücksichtigt, der von abwärtsgerichteten Bewegungen erzeugt wird. Die aufwärtsgerichteten Bewegungen gelten als günstig und werden mit dem Wert Null in die Berechnung einbezogen.

Was zeigen die Faktoren Alpha und Beta?

Alpha ist ein Maß, welches die Performance eines Portfolios gegenüber einem Vergleichswert - meistens einem Börsenindex - zum Ausdruck bringt.

Das Beta zeigt die historische Volatilität an - bzw. das Risiko - wenn es mit dem Gesamtmarkt verglichen wird. Zum Beispiel, ein Beta-Faktor von 1,2 bedeutet, dass die Aktie eine um 20 % höhere Volatilität als der Markt aufweist.

Wer ist Quantmade?

Quantmade ist seit 2018 Spezialist für datengesteuerten, quantitativen Handel und Investitionen. Der Ansatz von Quantmade besteht darin, fortschrittliche, intelligente Algorithmen einzusetzen, um eine nachhaltige Performance bei geringer Volatilität zu erzielen. Alle vier Handelssysteme auf onvista sind das Ergebnis der Entwicklung durch Quantmade / Quant4you und haben sich bei privaten Anlegern bewährt.